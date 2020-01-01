نجمة ستار أكاديمي أماني السويسي تكشف القصة الكاملة لاعتداء متعهد حفلات عليها بالضرب واللكم





كشفت الفنانة أماني السويسي نجمة ستار أكاديمي النقاب عن تفاصيل تعرضها للضرب المبرح من قبل متعهد حفلات، مشيرة إلى أنها فوجئت به يهددها بآلة حادة فيما تدخلت مديرة مكتبه وأنقذتها من الموت.





وأضافت في تصريحات إعلامية أنها اعتدى عليها باللكم في وجهها وركلها بقدمه وفقدت الوعي بعدها.





وأشارت إلى أنها تقدمت بشكوى رسمية ضده والموضوع لم يعد يقتصر على خلاف مالي فقط، بل تحول إلى قضية كرامة بالنسبة لها.



