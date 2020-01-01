نجم الأهلي السابق يكشف أسباب أزماته مع حسام البدري









كشف ميدو جابر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقًا ومصر للمقاصة حاليًا، عن الأسباب الحقيقة لخلافه وأزمته مع حسام البدري، المدير الفني السابق للأهلي والحالي لمنتخب مصر.





وأكد ميدو جابر في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "لا يوجد أزمة بيني وبين البدري، والسوشيال ميديا أفتعلت أزمة غير حقيقية بيني وبين حسام البدري".





وأضاف: "طلبت الرحيل من الأهلي لكن حسام البدري صمم علي بقائي وهذا دليل على أنه لا يوجد أي أزمات معه".



