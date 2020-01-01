نجم الأهلي السابق يكشف أسباب أزماته مع حسام البدري

الإثنين 27/يوليه/2020 - 03:39 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


كشف ميدو جابر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقًا ومصر للمقاصة حاليًا، عن الأسباب الحقيقة لخلافه وأزمته مع حسام البدري، المدير الفني السابق للأهلي والحالي لمنتخب مصر.

وأكد ميدو جابر في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "لا يوجد أزمة بيني وبين البدري، والسوشيال ميديا أفتعلت أزمة غير حقيقية بيني وبين حسام البدري".

وأضاف: "طلبت الرحيل من الأهلي لكن حسام البدري صمم علي بقائي وهذا دليل على أنه لا يوجد أي أزمات معه".

وعن فرص إنضمامه لمنتخب مصر، شدد: "كل لاعبي الدوري المصري تمتلك فرصة للإنضمام للمنتخب والمدير الفني المصري أفضل للمنتخب من الأجنبي".

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