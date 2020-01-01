نجم الأهلي السابق يكشف سبب فشله مع القلعة الحمراء









قال ميدو جابر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقًا ومصر للمقاصة حاليًا، إن أحمد الشيخ يقدم حالياً مستوي مميز مع الأهلي في عهد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي.





وأكد ميدو جابر في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "طلعت يوسف ساعدني كثيراً في التخلص من الضغوط بعد عودتي من الأهلي".





وتابع: "تلقيت العديد من العروض وحسام غالي طلبني للعب ضمن صفوف الجونة ولكن لا أفكر في الرحيل عن مصر للمقاصة حالياً وتركيزي فقط مع الفريق وتحسين مركزه".



