مرتضى منصور يكشف موقف الزمالك النهائي من عودة الدوري وسر إصرار الأهلي على استئنافه

الإثنين 27/يوليه/2020 - 03:08 ص
بوابة الفجر
رامي بشاي
كشف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن الموقف النهائي للفريق من المشاركة في بطولة الدوري المصري الممتاز بنسختها الحالية.

وقال منصور  في تصريحات تلفزيونية على شاشة قناة الزمالك: "تم طرح موقف الفريق من استئناف بطولة الدوري على الجمعية العمومية لنادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية".

وأضاف:"الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة السعيد بما يراه داخل نادي الزمالك بعد حضور الآلاف من اعضاء الجمعية العمومية للأبيض من أجل مناقشة مجلس الإدارة في كافه الملفات".

وتابع : "موقف المشاركة في بطولة الدوري المصري الممتاز سيتم تحويله الى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون من أجل اتخاذ قراره بالمشاركة أو بالرفض". 

وواصل: "حتى الآن لم أحسم قرارنا النهائي بشأن مواجهات بطولة الدوري ولكنى أرى أن محمود الخطيب يريد استئناف بطولة الدوري من أجل انتخابات الأهلي القادمة".

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