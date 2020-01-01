مرتضى منصور يكشف آخر تطورات إنشاء فرع النادي الجديد

الإثنين 27/يوليه/2020 - 03:04 ص
بوابة الفجر
رامي بشاي
تحدث مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن آخر التطورات الخاصة بملف إنشاء فرع النادي الجديد في مدينة السادس من أكتوبر.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية على شاشة قناة الزمالك: "أمتلك طموح كبير من أجل إنهاء مشروع فرع النادي الجديد و بناء استاد نادي الزمالك".

وأضاف: أشعر بالسعادة بعد حضور الآلاف من أعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك بالرغم من درجة الحرارة المرتفعة، واشكرهم ايضا على اتباع جميع الاجراءات الاحترازيه والطبيه الوقايه من فيروس كورونا.

وتابع : "بدانا العمل في فرع النادي بمدينه 6 اكتوبر والانشاءات مستمره في الفرع الرئيسي و فرع النادى النهرى، مشيراً إلى وجوده فائض بالميزانية لأكثر من ٤٩ مليون جنية".

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