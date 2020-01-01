أمطار رعدية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين الموافق 27 يوليو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس الاثنين نهارًا





- شبورة مائية صباحًا، وطقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.





- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.





- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.





طقس الاثنين ليلًا





- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.





- طقس لطيف على السواحل الشمالية.





- طقس على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية





- أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون رعدية أحيانًا.

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.





الوصف الفني لخرائط الطقس





- تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.





وفي سياق آخر، قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد: إن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في هذا التوقيت من العام، موضحا أن ارتفاع نسب الرطوبة هو ما يزيد من شعورنا بحرارة الطقس.





ولفت إلى أن الأيام المقبلة ستشهد ارتفاع في درجات الحرارة بنحو 3 درجات حتى نهاية الأسبوع، محذرا من التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر خاصة في وقت الظهيرة.





وفي سياق آخر، كشف وليد صلاح، الشاب المصري المقيم الذي تعرض لاعتداء في الكويت على يد أحد الكوتيين، عن تفاصيل الواقعة، قائلًا: إنه يعمل في جمعية "صباح الأحمد" في وظيفة "كاشير"، وهي جمعية إستهلاكية وأنه مقيم في الكويت منذ ثلاثة سنوات ونصف.





وأوضح خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أنه من محافظة القاهرة من منطقة المقطم.





وكشف عن كواليس الواقعة، قائلًا: "الخلاف كان في ترتيب الادوار وفقًا للايات معينة يتم إتباعها وعندما أخبرته رفض الامتثال للإجراءات الصحيحة واعتدي عليا ضربًا مثلما ظهر الفيديو ثم توجهت بعدها إلى قسم الشرطة".





وعن اعتراض البعض لعدم وجود ردة فعل من قبله تجاه المعتدي، قال وليد: "عاوز أقول للناس اللي بتقولي ليه ماضربتش؟ أنا في دولة قانون والقانون هنا بينتصر للمظلومين".





واستكمل: "ماينفعش أمد إيدي على واحد في سن والدي ومعاه مراته وأولاده ماينفعش ـضربه قدامهم، أنا مفاكرتش إلا في سنه ومرافقة زوجته وإبنه له"، مؤكدا أنه لم يفكر للحظة في قطع عيشه قائلًا: " مش محتاج أعمل كده لان الناس هنا كلها واقفة معايا ".





"وعلقت لميس الحديدي، قائلة: "وحياة ربنا إنت شخص محترم ومتربي وابن اصول وابن ناس".



