ريهام سعيد لـ"المتحرشين": "خلوا عندكم دم" (فيديو)

الإثنين 27/يوليه/2020 - 03:33 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

أعادت الإعلامية ريهام سعيد، نشر فيديو قديم لها من برنامجها "صبايا الخير" وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وظهرت في الفيديو وهي تهاجم المتحرشين وتطالب بتخصيص عدد من البرامج لتعريف المشاهدين بكيفية تربية الأبناء لافتقاد الكثير منهم ثقافة التربية وعدم قيام التعليم والمدارس بهذا الدور مما أدي إلي حدوث فجوة أخلاقية في عند البعض.

وعلقت ريهام سعيد على الفيديو قائلة: "خلوا عندكم دم.. نفسي اعمل البرنامج ده قبل ما أموت".

يذكر أن المجلس الأعلى للإعلام أصدر قرار في وقت سابق بوقف ريهام سعيد عن العمل الإعلامي لمدة عام بسبب تنمرها على أصحاب السمنة.




أخبار تهمك

الأهلي يوجه ضربة قوية للزمالك ويخطف صفقة مفاجأة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. نجاة النجمة أصالة وبسمة وهبة من الموت غرقا بعد اصطدامهما بـ"جيت سكي" في الصخور (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

الموت يفجع الفنانة دينا عبد الله

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضى منصور يكشف موقف الزمالك النهائي من عودة الدوري وسر إصرار الأهلي على استئنافه

منذ 37 دقيقة

عاجل.. عروض برتغالية لنجمي الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك بشأن صفقة الموسم

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عماد الدين أديب: هذا ما تريده إثيوبيا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

حريق على مساحة 20 ألف متر بأكتوبر.. والحماية المدنية تواصل محاولات السيطرة

منذ حوالي 12 ساعة

منع حليمة بولند من السفر وتجميد أرصدتها في البنوك بعد توجيه هذه التهمة لها

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الموت يفجع الشيخ ياسين التهامي

منذ حوالي 3 ساعات

"أبلغنا بحدوث اهتزازات قبل الكارثة".. مفاجأة جديدة في واقعة عمارة الشربتلي

منذ ساعتين

أمطار رعدية حتى أول أيام العيد.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد

منذ ساعة و 23 دقيقة

تحذير وبشرى سارة من مستشار السيسي للشئون الوقائية

منذ حوالي 14 ساعة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي عقب تتويج يوفنتوس باللقب

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة كبرى.. نجم بيراميدز الأول يرغب في الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:11 ص

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

الموت يفجع الفنانة دينا عبد الله

12:04 ص

أمطار رعدية حتى أول أيام العيد.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد

02:21 ص

حريق على مساحة 20 ألف متر بأكتوبر.. والحماية المدنية تواصل محاولات السيطرة

04:11 م

عماد الدين أديب: هذا ما تريده إثيوبيا (فيديو)

07:52 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً