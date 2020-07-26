ريهام سعيد لـ"المتحرشين": "خلوا عندكم دم" (فيديو)





أعادت الإعلامية ريهام سعيد، نشر فيديو قديم لها من برنامجها "صبايا الخير" وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" .





وظهرت في الفيديو وهي تهاجم المتحرشين وتطالب بتخصيص عدد من البرامج لتعريف المشاهدين بكيفية تربية الأبناء لافتقاد الكثير منهم ثقافة التربية وعدم قيام التعليم والمدارس بهذا الدور مما أدي إلي حدوث فجوة أخلاقية في عند البعض.





وعلقت ريهام سعيد على الفيديو قائلة: "خلوا عندكم دم.. نفسي اعمل البرنامج ده قبل ما أموت".





يذكر أن المجلس الأعلى للإعلام أصدر قرار في وقت سابق بوقف ريهام سعيد عن العمل الإعلامي لمدة عام بسبب تنمرها على أصحاب السمنة.















