وفاة بطلة فيلم "ذهب مع الريح" أوليفيا دي هافيلاند عن عمر يناهز 104 عاما
الإثنين 27/يوليه/2020 - 02:44 ص
وكالات
توفيت نجمة العصر الذهبي لهوليوود، أوليفيا دي هافيلاند، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 104 أعوام.
وأعلنت وكيلتها الإعلامية، ليزا غولدبرغ، عن وفاة أوليفيا دي هافيلاند، حيث قالت في بيان إن الممثلة، وهي واحدة من أعظم نجمات العصر الذهبي لهوليوود، توفيت في هدوء بمنزلها.
ولدت أوليفيا دي هافيلاند، التي تحمل الجنسية الأمريكية، في العاصمة اليابانية طوكيو عام 1916، لأبوين بريطانيين، ثم انتقلت للعيش رفقة أسرتها في كاليفورنيا، هي وأختها الممثلة جوان فونتين، الحائزة على جائزة الأوسكار.
أوليفيا دي هافيلاند، التي كانت آخر ممثلة على قيد الحياة من العصر الذهبي لهوليوود، شهدت حياتها منافسة شرسة طويلة الأمد مع أختها الممثلة الراحلة جوان فونتين التي توفيت عن 96 عاما في 2013.