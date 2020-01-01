وفاة بطلة فيلم "ذهب مع الريح" أوليفيا دي هافيلاند عن عمر يناهز 104 عاما





توفيت نجمة العصر الذهبي لهوليوود، أوليفيا دي هافيلاند، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 104 أعوام.





وأعلنت وكيلتها الإعلامية، ليزا غولدبرغ، عن وفاة أوليفيا دي هافيلاند، حيث قالت في بيان إن الممثلة، وهي واحدة من أعظم نجمات العصر الذهبي لهوليوود، توفيت في هدوء بمنزلها.





ولدت أوليفيا دي هافيلاند، التي تحمل الجنسية الأمريكية، في العاصمة اليابانية طوكيو عام 1916، لأبوين بريطانيين، ثم انتقلت للعيش رفقة أسرتها في كاليفورنيا، هي وأختها الممثلة جوان فونتين، الحائزة على جائزة الأوسكار.



