وفاة بطلة فيلم "ذهب مع الريح" أوليفيا دي هافيلاند عن عمر يناهز 104 عاما

الإثنين 27/يوليه/2020 - 02:44 ص
بوابة الفجر
وكالات

توفيت نجمة العصر الذهبي لهوليوود، أوليفيا دي هافيلاند، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 104 أعوام.

وأعلنت وكيلتها الإعلامية، ليزا غولدبرغ، عن وفاة أوليفيا دي هافيلاند، حيث قالت في بيان إن الممثلة، وهي واحدة من أعظم نجمات العصر الذهبي لهوليوود، توفيت في هدوء بمنزلها.

ولدت أوليفيا دي هافيلاند، التي تحمل الجنسية الأمريكية، في العاصمة اليابانية طوكيو عام 1916، لأبوين بريطانيين، ثم انتقلت للعيش رفقة أسرتها في كاليفورنيا، هي وأختها الممثلة جوان فونتين، الحائزة على جائزة الأوسكار.

أوليفيا دي هافيلاند، التي كانت آخر ممثلة على قيد الحياة من العصر الذهبي لهوليوود، شهدت حياتها منافسة شرسة طويلة الأمد مع أختها الممثلة الراحلة جوان فونتين التي توفيت عن 96 عاما في 2013.

أخبار تهمك

"أبلغنا بحدوث اهتزازات قبل الكارثة".. مفاجأة جديدة في واقعة عمارة الشربتلي

منذ أقل من ساعتين

أمطار رعدية حتى أول أيام العيد.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد

منذ ساعة و 13 دقيقة

عماد الدين أديب: هذا ما تريده إثيوبيا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي عقب تتويج يوفنتوس باللقب

منذ ساعة و 27 دقيقة

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

منذ حوالي 18 ساعة

حريق على مساحة 20 ألف متر بأكتوبر.. والحماية المدنية تواصل محاولات السيطرة

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة كبرى.. نجم بيراميدز الأول يرغب في الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

منع حليمة بولند من السفر وتجميد أرصدتها في البنوك بعد توجيه هذه التهمة لها

منذ ساعتين

الأهلي يوجه ضربة قوية للزمالك ويخطف صفقة مفاجأة

منذ حوالي 17 ساعة

مرتضى منصور يكشف موقف الزمالك النهائي من عودة الدوري وسر إصرار الأهلي على استئنافه

منذ أقل من نصف ساعة

الموت يفجع الشيخ ياسين التهامي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجاة النجمة أصالة وبسمة وهبة من الموت غرقا بعد اصطدامهما بـ"جيت سكي" في الصخور (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. عروض برتغالية لنجمي الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الموت يفجع الفنانة دينا عبد الله

منذ حوالي 3 ساعات

تحذير وبشرى سارة من مستشار السيسي للشئون الوقائية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك بشأن صفقة الموسم

منذ ساعتين و 16 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:11 ص

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

الموت يفجع الفنانة دينا عبد الله

12:04 ص

أمطار رعدية حتى أول أيام العيد.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد

02:21 ص

حريق على مساحة 20 ألف متر بأكتوبر.. والحماية المدنية تواصل محاولات السيطرة

04:11 م

عماد الدين أديب: هذا ما تريده إثيوبيا (فيديو)

07:52 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً