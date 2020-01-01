أحمد عيد عبدالملك مديرا فنيا لنادي النجوم

الإثنين 27/يوليه/2020 - 02:12 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي



أعلن أحمد عيد عبدالملك نجم نادي الزمالك السابق ومدرب نادي جولدي السابق الذي ينشط في الدرجة الثالثة من الدوري المصري.

وكتب أحمد عيد في ستوري عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، "الحمدلله خطوة جديدة تولي تدريب نادي النجوم مديرا فنيا دعواتكم".

وكان عبدالملك تولى مهمة تدريب جولدي بداية الموسم الحالي بعدما قرر اعتزال كرة القدم نهائيا.

يشار إلى أن نجم الزمالك السابق على الاعتزال نهاية الموسم الماضي بعدما انتهى عقده مع نادي الجونة.

جدير بالذكر أن نادي النجوم كان هبط إلى الدوري المصري الدرجة الثانية نهاية الموسم الماضي.

وفي الآونة الأخيرة أشارت تقارير صحفية إلى أن رئيس الزمالك مرتضى منصور، قرر شطب عضوية أحمد عيد عبدالملك، وهو ما نفته قناة الزمالك.

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