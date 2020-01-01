إبراهيم سعيد: ارتكبت ركلة جزاء أمام السنغال والحكم رفض احتسابها

الإثنين 27/يوليه/2020 - 02:08 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه ارتكب ركلة جزاء صحيحة أمام السنغال فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2006.

وقال سعيد فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "حكم المباراة أشار إلى ركلة جزاء ارتكتبها ضد لاعب السنغال ثم قام بتغيير قراره فى نفس اللحظة، ولكنها كانت ركلة جزاء صحيحة".
 
وأضاف: "من الممكن أن يتعاطف معك الحكم فى المباراة ولكن من الصعب الجلوس معه قبل اللقاء والاتفاق معه هذا أمر مستحيل لم يحدث على الإطلاق".

وأكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن تصريحات فاروق جعفر قد تؤثر على أجيال سابقة حصلت على بطولات أفريقيا بصعوبة بجهد وعرق.

وقال نجم منتخب مصر السابق فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "تصريحات فاروق جعفر أثرت بالسلب على الكرة المصرية، لأن دول شمال أفريقيا تعتبر منافسة للمنتخب والأندية بشكل كبير ومن الممكن أن تطالب بفتح تحقيق فى البطولات التى حصلت عليها سواء المنتخب أو الأندية".
 
وأضاف: "لا يوجد عاقل يستطيع تصديق تصريحات فاروق جعفر، وليس لها محل من الإعراب على الإطلاق".

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