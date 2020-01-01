جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي عقب تتويج يوفنتوس باللقب

الإثنين 27/يوليه/2020 - 02:07 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي

استطاع نادي يوفنتوس أن يفوز على نظيره نادي سامبدوريا بهدفين مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.
وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي يوفنتوس إلى 83 نقطة ليستمر في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز بينما يقف رصيد نادي سامبدوريا عند 41 نقطة في المركز الخامس عشر.

ويتصدر تشيرو إيموبلي نجم نادي لاتسيو جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 34 هدف وبفارق 3 أهداف عن كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس.

وفيما يلى جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي الممتاز عقب مباريات اليوم الأحد كالآتي:

1- تشيرو إيموبلي..  34 هدف
2- كريستيانو رونالدو.. 31 هدف
3- روميلو لوكاكو.. 23 هدف
4- فرانشيسكو كابوتو.. 19 هدف
5-  جواو بيدرو .. 18 هدف
6- لويس مورييل.. 18 هدف
7- دوفان زاباتا.. 18 هدف
8- جوسيب اليسيتش.. 15 هدف
9- ايدين دزيكو.. 15 هدف
10-  أندريا بيلوتي.. 15 هدف
11- لاوتارو مارتينيز .. 13 هدف

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