عاجل.. أصالة تكشف تطورات حالتها الصحية بعد نجاتها من حادث غرق



طمأنت النجمة أصالة، محبيها على حالتها الصحية بعد تعرضها لحادث أثناء ركوبها "جيت سكي"، وذلك عبر أستورى حسابها بـ "إنستجرام".

وقالت: "أنا كويسة والله بس أنا كويسة لأنى متعود ع الوقعات باخد اوسكار وقعات انا بحب الجيت سكي".





وتابعت أصالة، "الوقعة كانت بسيطة بالنسبالى لكن الحمد لله على سلامة بسمة لأنها فجأة طارت ازاى مش بعرف ياريت كان حد صورنا من فوق المية كانت واقعة كوميدى".





كانت الفنانة أصالة والإعلامية بسمة وهبة تعرضتا لحادث اصصدام بالـ"جيت سكي"، في الصخور وذلك في منطقة العالمين الجديدة، وقت تصوير فيديو من خلال بسمة وهبة وانشغال أصالة بالقيادة لترتطم بعرض الحائط ليصيبهم بالغرق.



ونشرت بسمة وهبة الفيديو الذي يشهد على الحادث، وقت غرقهما، محاولة من أصالة بالنجاة والإستنجاد، مع إصابة بسمة وهبة ببعض الجروح وفقدانها للوعي، قائلة:" أصاله كانت سايقه(( الچيت سكي) بسرعه واصطدمنا بالصخور وانا اترميت برأسي ع الصخر وفقدت الوعي ووقعت فى القاع، وأصاله رغم وقوعها صممت تضرب الموج وتخبط وتنادي حد ينقذني".



وتابعت "وهبة حديثها قائلة:" انا فوقت لقيت نفسي في مركب ناس طيبين ووشوش حواليا كل واحد بيحاول ينقذني من الميه اللي دخلت جسمي وانا فاقده الوعي ومن النبض ودقات القلب والدم اللي كان طالع من الجروح اللي في رجلي".



وتابعت الإعلامية شكرها الأصالة قائلة:" شكراً يا حبيبي يا رب يا رحمن رحيم بعبادك شكراً أصاله انك صممتي تنقذيني وبالفعل انقذتيني بشهامتك ودايماً بتثبتيلي انك جدعه وأصيله وشكراً للولاد اللي انقذوني بالمركب وكانوا ف قمه الأخلاق والجدعنه وشكراً لـ " علي البحار" .. وجدعنتك دي مش غريبه ع أهل اسكندريه الحمدلله ١٠٠ مره ومن فضلكم محدش يجري بالموتوسيكل المائي وانتبهوا لنفسكم ولأولادكم".



