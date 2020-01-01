أول تعليق لفتاة فرشوط بعد إحالة مغتصبيها للمفتي (فيديو)

علقت فرحة عبد الباسط، الشهيرة بفتاة "فرشوط" على حكم جنايات نجع حمادي بإحالة أوراق مغتصبيها للمفتي، قائلة: "أشعر بالراحة بعد حكم المحكمة وأمي زغردت بعد حكم المحكمة، وهي التي أصرت على تقديمي البلاغ والحمد لله أن ربنا نصرني".





وتابعت "عبد الباسط"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "العربية الحدث"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، قائلة: "منتظرة الحكم النهائي في 25 أغسطس القادم ويارب يكون إلى إحنا عاوزينه.. وكنت بروح كل الجلسات وفخورة باللي أنا عملته ودي أكتر حاجة صح عملتها في حياتي إني متنازلتش".





وكشفت الفتاة، عن أنها تلقت تهديدات بالقتل بعد حكم المحكمة نافية هروبها، مؤكدة أنها الآن نقلت لمكان آمن من باب التأمين وليس الهروب، قائلة: "أنا في مكان مش عارفاه ومعايا أمي وأختي".





وأكدت أنها قطعت علاقتها نهائيًا بوالدها لأنه رغب في تنازلها عن القضية مقابل المال، قائلة: "مش متخيلة إن ده أب".





وتابعت قائلة: "أمنيتي خلال الفترة القادمة أن أعيش وأعود لحياتي وأحقق طموحي".





من جانبه كشف إسماعيل سلاوي، محامي الفتاة، عن أن الفتاة وجهت كلمة للقاضي بالجلسة الأخيرة وبكت، مشيرًا إلى أن مأساة الفتاة المغتصبة لا تنتهي بحكم القضاء لأن الآثار النفسية تظل لفترة طويلة.



