جدول ترتيب الدوري الإيطالي عقب تتويج يوفنتوس باللقب









استطاع نادي يوفنتوس أن يفوز على نظيره نادي سامبدوريا بهدفين مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.





وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي يوفنتوس إلى 83 نقطة ليستمر في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز بينما يقف رصيد نادي سامبدوريا عند 41 نقطة في المركز الخامس عشر.





وفيما يلى جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز عقب مباريات اليوم الأحد كالآتي:





1-يوفنتوس 83 نقطة.





2- إنتر ميلان 76 نقطة.





3-أتلانتا 75 نقطة.





4-لاتسيو 75 نقطة.





5-روما 64 نقطة.





6-ميلان 60 نقطة.





7- نابولي 59 نقطة.





8-ساسولو 48 نقطة.





9-بارما 46 نقطة.





10-هيلاس فيرونا 46 نقطة.





11-بولونيا 46 نقطة.





12-فيورنتينا 43 نقطة.





13-كالياري 42 نقطة.





14-أودينيزي 42 نقطة.





15-سامبدوريا 41 نقطة.





16-تورينو 39 نقطة.





17-جنوى 36 نقطة.





18-ليتشي 32 نقطة.





19-بريشيا 24 نقطة.





20-سبال 20 نقطة.



