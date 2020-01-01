بعد أسبوع من طرحها.. تعرف على عدد مشاهدات"رد الباب" للنجمة لطيفة (فيديو)

الإثنين 27/يوليه/2020 - 01:46 ص
بوابة الفجر

طرحت الفنانة لطيفة التونسية كليب أغنيتها الجديدة "رد الباب وغرب" عبر قناتها الشخصية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

وحققت الاغنية نجاحًا كبيرًا منذ طرحها في 20 يوليو الجاري.

وتجاوزت مشاهداتها المليون مشاهدة وبلغت تحديدًا أكثر من1,121,981 مشاهدة حتى الان.

كلمات الأغنية :
يا زي عاد وفك عليا..ما عدش قلبي باغيك
انت ياما عامل فيا..أخطاني الله يهديك
رد الباب وغرب .. لا تجيني لا تقرب
برا أسال المجرب..حبي صعيب عليك

وأغنية "رد الباب وغرب " من كلمات وألحان جمال عيسى، وتوزيع حمدي المهيري.

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