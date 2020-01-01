منع حليمة بولند من السفر وتجميد أرصدتها في البنوك بعد توجيه هذه التهمة لها





قرر الكويت حظر 10 مشاهير من السفر مع التحفظ على أموالهم، وجاءت الإعلامية الشهيرة حليمة بولند على رأس القائمة.





جاء قرار النائب العام في الكويت، بعد تضخم أرصدتهم البنكية، حيث أمر بعد تحقيقات على مدى شهور واستدعاءات لأطراف ذات صلة، بالتحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر.





وجمدت البنوك أرصدة المشاهير، كما قامت وزارة الداخلية بتعميم أسمائهم على المنافذ البرية والجوية.





ومن المقرر أن يتم ضبط وإحضار المتهمين بعد ذلك، وربما يكون هؤلاء المشاهير دفعة أولى حيث ستقدم أسماء جديدة في الأيام المقبلة، نظرا للنهج الجديد في محاسبة كل متورط وعدم استثناء أحد.

وجاءت أسماء المشاهير الـ 10 على النحو التالي، "يعقوب بوشهري، فوز الفهد، دانة الطويرش، مشاري بو يابس، حليمة بولند، عبدالوهاب العيسى، فرح الهادي، جمال النجادة، شفاء الخراز، مريم رضا".







