نجم الأهلي السابق: تصريحات فاروق جعفر ستهدي منافس المارد الأحمر لقب افريقيا

الإثنين 27/يوليه/2020 - 01:32 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


أكد ضياء السيد، مدرب المنتخب الوطني السابق، أن الوداد المغربي سوف يستغل تصريحات فاروق جعفر من أجل الضغط على الاتحاد الأفريقي فى المباريات المقبلة.

وقال السيد فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "تصريحات فاروق جعفر ستؤثر على الأهلي والزمالك فى دوري أبطال أفريقيا خاصة وأن الوداد سوف يستغل الموقف".
 
وأضاف: "لاتجاه داخل الاتحاد الأفريقي هو إهداء اللقب فى هذه النسخة إلى الوداد المغربي لتعويضهم عما حدث أمام الترجي فى البطولة الماضية".

ويذكر أن فاروق جعفر نجم كرة القدم المصرية السابق صرح خلال الأيام الماضية أن الأندية المصرية ومنتخب مصر تمت مجاملتهم تحكيميًا من قبل .

ويذكر أن النادى الأهلى سيواجه الوداد البيضاوي المغربي والزمالك سيواجه الرجاء ضمن مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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