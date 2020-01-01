كتاب جديد: الأمير هاري شعر بالإهانة عندما نصحه وليام بشأن علاقته بميجان





ذكر كتاب جديد أن الأمير هاري حفيد ملكة بريطانيا شعر بإهانة عندما نصحه شقيقه الأمير وليام بقضاء ”الوقت الذي تحتاجه للتعرف على هذه الفتاة“ عندما كان يواعد ميجان ماركل واعتبر النصيحة ”تعاليا“ من شقيقه.





ونأى هاري وزوجته ميجان بنفسيهما عن الكتاب الذي يحمل عنوان (فايندينج فريدوم) أي ”البحث عن الحرية“، قائلين إنه لم تتم مقابلتهما لكتابة السيرة التي تنشرها صحيفتا التايمز وصنداي تايمز على أجزاء ولم يقدما أي مساهمات فيها.





وقالت صحيفة صنداي تايمز إن الكتاب يوثق، نقلا عن مصادر، الوقت الذي كان فيه هاري وميجان يتواعدان بينما كان وليام يريد التأكد من أن نوايا الممثلة الأمريكية سليمة.





ووفقا لمصادر استشهد بها الكتاب قال وليام لهاري ”لا تشعر أنك بحاجة إلى التسرع في ذلك... خذ الوقت الذي تحتاجه للتعرف على هذه الفتاة“.





وذكرت صحيفة صنداي تايمز أن هاري استشف نبرة متعالية في الكلمتين الأخيرتين وأنه كانه يشعر بأنه لم يعد بحاجة إلى من يعتني به.





ويعيش الزوجان وابنهما آرتشي الآن في لوس انجليس بعد أن تخليا عن أدوارهما الملكية في مارس آذار. وفي يناير كانون الثاني، أعلنا عن خطط لبدء حياة أكثر استقلالية.



