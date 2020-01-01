الأهلي ينتظر المسحة الطبية لنجم الفريق قبل العودة للتدريبات

يترقّب مسئولو النادي الاهلي نتيجة المسحة الطبية التى سيُجريها حمدي فتحي لاعب وسط الفريق، المُصاب بكورونا من أجل تحديد قابلية عودته للمشاركة في المران مع الفريق خلال الفترة المقبلة.





وقد تم إكتشاف إصابة حمدي بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، بعدما ثبت إيجابية المسحة الطبية الخامسة التي خضع لها جميع لاعبين الفريق.





وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، في حالة إستمرار العينة إيجابية سيواصل حمدي فتحي مرحلة العزل المنفرد في منزله، بجانب وتناول "الكورس العلاجي" للتعافي من فيروس كورونا لفترة 10 إلى 15 يوم.





وشدد السويسرى رينيه فايلر على الإجراءات الاحترازية داخل جدران الفريق الأحمر، وزيادة عمليات التعقيم فى غرفة الملابس وأدوات الكرة وغيرها من الإجراءات.



