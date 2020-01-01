الأهلي ينتظر المسحة الطبية لنجم الفريق قبل العودة للتدريبات

الإثنين 27/يوليه/2020 - 01:08 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
يترقّب مسئولو النادي الاهلي نتيجة المسحة الطبية التى سيُجريها حمدي فتحي لاعب وسط الفريق، المُصاب بكورونا من أجل تحديد قابلية عودته للمشاركة في المران مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقد تم إكتشاف إصابة حمدي بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، بعدما ثبت إيجابية المسحة الطبية الخامسة التي خضع لها جميع لاعبين الفريق.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، في حالة إستمرار العينة إيجابية سيواصل حمدي فتحي مرحلة العزل المنفرد في منزله، بجانب وتناول "الكورس العلاجي" للتعافي من فيروس كورونا لفترة 10 إلى 15 يوم.

وشدد السويسرى رينيه فايلر على الإجراءات الاحترازية داخل جدران الفريق الأحمر، وزيادة عمليات التعقيم فى غرفة الملابس وأدوات الكرة وغيرها من الإجراءات.

وذلك من أجل ضمان سلامة جميع لاعبين الفريق، ومنع انتشار الفيروس ، كما حدث في بعض الأندية، ومن أبرزها الإنتاج الحربى الذى تم اكتشاف 18 حالة كورونا في وقت سابق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسحات كورونا حمدي فتحي ألأهلي

أخبار تهمك

الأهلي يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن الصفقات الصيفية

منذ حوالي 8 ساعات

الموت يفجع الشيخ ياسين التهامي

منذ ساعة و نصف

ميسي يرشح مدرب جديد لتدريب برشلونة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

شاهد.. كامل الوزير يقدم مقترحا لـ قاطني عمارة الشربتلي المائلة

منذ ساعتين

عاجل.. عروض برتغالية لنجمي الزمالك

منذ ساعة و 28 دقيقة

جوارديولا : لن نتأهل على حساب ريال مدريد في تلك الحالة

منذ أقل من ساعة

تحذير وبشرى سارة من مستشار السيسي للشئون الوقائية

منذ حوالي 13 ساعة

حريق على مساحة 20 ألف متر بأكتوبر.. والحماية المدنية تواصل محاولات السيطرة

منذ حوالي 10 ساعات

أزمة في الأهلي بسبب جيرالدو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك بشأن صفقة الموسم

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة كبرى.. نجم بيراميدز الأول يرغب في الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

منذ حوالي 17 ساعة

الموت يفجع الفنانة دينا عبد الله

منذ ساعتين

الأهلي يوجه ضربة قوية للزمالك ويخطف صفقة مفاجأة

منذ حوالي 15 ساعة

عماد الدين أديب: هذا ما تريده إثيوبيا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. نجاة النجمة أصالة وبسمة وهبة من الموت غرقا بعد اصطدامهما بـ"جيت سكي" في الصخور (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

فايلر يؤازر حمدي فتحي بعد الإصابة

أخبار الأهلي اليوم الجمعة: شرط فايلر للابقاء على صالح جمعة وتحديد بديل أزارو من الدوري الإماراتي وصفقة الموسم تقترب

أخبار الأهلي اليوم الإثنين: أزمة في الأهلي بسبب فايلر.. وحسم مصير أزارو من الرحيل

أهم أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد 8 / 3 / 2020.. البدري يستبعد ثنائي الأهلي ومفاجأة سارة للجماهير وأزمة جديدة لصالح جمعة

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 14 إبريل: فايلر يطرد نجمي الفريق في الميركاتو.. خطف الصفقة الكبرى من أنياب بيراميدز.. قرار مفاجيء ضد عاشور وفتحي

فايلر يصل القاهرة.. ويخضع للمسحة الطبية الأربعاء

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:04 ص

الموت يفجع الفنانة دينا عبد الله

الموت يفجع الشيخ ياسين التهامي

12:30 ص

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

09:11 ص

عاجل.. مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك بشأن صفقة الموسم

01:18 ص

حريق على مساحة 20 ألف متر بأكتوبر.. والحماية المدنية تواصل محاولات السيطرة

04:11 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً