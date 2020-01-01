حار رطب.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم (فيديو)

الإثنين 27/يوليه/2020 - 06:40 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين الموافق 27 يوليو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الإثنين نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، وطقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

طقس الإثنين ليلًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية
- أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون رعدية أحيانًا.
- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

الوصف الفني لخرائط الطقس

- تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في هذا التوقيت من العام، موضحا أن ارتفاع نسب الرطوبة هو ما يزيد من شعورنا بحرارة الطقس.

ولفت إلى أن الأيام المقبلة ستشهد ارتفاع في درجات الحرارة بنحو 3 درجات حتى نهاية الأسبوع، محذرا من التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر خاصة في وقت الظهيرة.
حار رطب.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم (فيديو)
حار رطب.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم (فيديو)

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