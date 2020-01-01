وائل الفشني والشيخ ايهاب يونس يشعلان حفلهما بدار الأوبرا (صور)

الإثنين 27/يوليه/2020 - 12:58 ص
بوابة الفجر
عبدالحافظ حمدي

أشعل المنشد وائل الفشني والشيخ ايهاب يونس، حفلهما بدار الأوبرا المصرية الذي أقيم منذ قليل.

وقدم المنشدين على مسرح النافورة بعض الاغانى الصوفية وأغانيه المتعددة ، ويتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الغنائية منها ما "تدمعيش يامايا، واحة الغروب، مملكة الغجر.

كمتا تضمن الحفال تقديم تتر بداية مسلسل طايع، ماشي وشايل فوق كتافى حمل، الهروب، عينى اه، يا مدعى الكبر، ادعوك، فاح المسك، انا جايلك، يا عاشقا، انا لو شكيت اللى بيا) وغيرها.
وائل الفشني والشيخ ايهاب يونس يشعلان حفلهما بدار الأوبرا (صور)
وائل الفشني والشيخ ايهاب يونس يشعلان حفلهما بدار الأوبرا (صور)
وائل الفشني والشيخ ايهاب يونس يشعلان حفلهما بدار الأوبرا (صور)
وائل الفشني والشيخ ايهاب يونس يشعلان حفلهما بدار الأوبرا (صور)
وائل الفشني والشيخ ايهاب يونس يشعلان حفلهما بدار الأوبرا (صور)
وائل الفشني والشيخ ايهاب يونس يشعلان حفلهما بدار الأوبرا (صور)
وائل الفشني والشيخ ايهاب يونس يشعلان حفلهما بدار الأوبرا (صور)
وائل الفشني والشيخ ايهاب يونس يشعلان حفلهما بدار الأوبرا (صور)
وائل الفشني والشيخ ايهاب يونس يشعلان حفلهما بدار الأوبرا (صور)
وائل الفشني والشيخ ايهاب يونس يشعلان حفلهما بدار الأوبرا (صور)
وائل الفشني والشيخ ايهاب يونس يشعلان حفلهما بدار الأوبرا (صور)
وائل الفشني والشيخ ايهاب يونس يشعلان حفلهما بدار الأوبرا (صور)

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