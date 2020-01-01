وائل الفشني والشيخ ايهاب يونس يشعلان حفلهما بدار الأوبرا (صور)







وقدم المنشدين على مسرح النافورة بعض الاغانى الصوفية وأغانيه المتعددة ، ويتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الغنائية منها ما "تدمعيش يامايا، واحة الغروب، مملكة الغجر.





كمتا تضمن الحفال تقديم تتر بداية مسلسل طايع، ماشي وشايل فوق كتافى حمل، الهروب، عينى اه، يا مدعى الكبر، ادعوك، فاح المسك، انا جايلك، يا عاشقا، انا لو شكيت اللى بيا) وغيرها.

أشعل المنشد وائل الفشني والشيخ ايهاب يونس، حفلهما بدار الأوبرا المصرية الذي أقيم منذ قليل.