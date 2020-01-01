مليون ونصف مشاهدة لأغنية "صاحبة رأي" الجديدة لإليسا (فيديو)

الإثنين 27/يوليه/2020 - 12:46 ص
بوابة الفجر

حقق كليب الفنانة إليسا الجديد "صاحبة رأي" نجاحًا كبيرًا" بعد ساعات قليلة من إطلاقه عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

واستطاع الكليب اقتناص المليون الأول له من المشاهدات في وقت قياسي، حيث حقق تحديدًا حتى الان أكثر من 1,523,621  مشاهدة.

ونال كليب "صاحبة رأي" إعجاب الجمهور بشكل كبير، حيث علق الكثيرون بالإعجاب بأداء إليسا وبفكرة الأغنية.

كليب "صاحبة رأي" من كلمات أسامة مصطفى وألحان سامر أبو طالب وتوزيع هادي شرارة وهندسة صوت إيلي بربر.

وتتعاون إليسا في ألبومها الجديد، مع عدد من الشعراء والملحنين وهم أمير طعيمة، محمد رحيم، وأسامة مصطفى، ومحمد يحيى، ووليد سعد، وبهاء الدين.

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