عاجل.. عروض برتغالية لنجمي الزمالك





كشف أحمد عبد المقصود المدرب السابق لفريق مواليد 2001 في نادي الزمالك، تلقي الثنائي أسامة فيصل وحسام أشرف عروض خلال الفترة الماضية من أندية برتغالية.





وقال عبدالمقصود فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten": "الزمالك وقع عقود جيدة للثنائي، وأسامة يتميز بالرأسيات ومحطة جيدة للغاية داخل منطقة الجزاء ويملك شخصية، وحسام أشرف يتميز باللعب كرأس حربة وصانع ألعاب".



