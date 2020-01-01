عاجل.. عروض برتغالية لنجمي الزمالك
الإثنين 27/يوليه/2020 - 12:36 ص
محمد جمال
كشف أحمد عبد المقصود المدرب السابق لفريق مواليد 2001 في نادي الزمالك، تلقي الثنائي أسامة فيصل وحسام أشرف عروض خلال الفترة الماضية من أندية برتغالية.
وقال عبدالمقصود فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten": "الزمالك وقع عقود جيدة للثنائي، وأسامة يتميز بالرأسيات ومحطة جيدة للغاية داخل منطقة الجزاء ويملك شخصية، وحسام أشرف يتميز باللعب كرأس حربة وصانع ألعاب".
وأضاف: " واختتم: "أسامه فيصل وحسام أشرف هما مستقبل هجوم منتخب مصر أيضًا، لا قلق على الفريق في وجودهما، كلاهما سجل 16 هدفًا في بطولة الجمهورية قبل إلغاءها بسبب فيروس كورونا".
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