ليفربول البطل.. تعرف على الترتيب النهائي لبطولة الدوري الإنجليزي

اختتمت بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " حيث حقق حامل لقب البطولة ليفربول فوزا خارج ارضه على نيوكاسل 3 / 1 وعبر نادى مانسشتر سيتي نظيره نوريتش وحقق كل من مانسشتر يونايتد وتشيلسي فوزا على ليستر والفرهامبتون ليصعدا لبطولة دوري ابطال اوروبا.





بينما نجح نادى أستون فيلا فى البقاء رسميا ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد التعادل أمام وست هام يونايتد بنتيجة 1 / 1 وهبط كل من نوريتش سيتي وواتفورد بالإضافة إلي بورنموث الي بطولة الشامبيون شيب.





وجاءت جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء الموسم كالتالي:





1- ليفربول 99 نقطة

2- مانشستر سيتي 81 نقطة





3- تشيلسي 66 نقطة





4- مانشستر يونايتد 66 نقطة





5- ليستر سيتي 62 نقطة





6- ولفرهامبتون 59 نقطة





7- توتنهام 59 نقطة





8- شيفيلد يونايتد 54 نقطة





9- آرسنال 56 نقطة





10- بيرنلي 54 نقطة





11- ساوثهامبتون 52 نقطة





12- إيفرتون 49 نقطة





13- نيوكاسل 44 نقطة





14- كريستال بالاس 43 نقطة





15- برايتون البيون 41 نقطة





16- وست هام 39 نقطة





17- أستون فيلا 35 نقطة





18- واتفورد 34 نقطة





19- بورنموث 34 نقطة



