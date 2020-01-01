عمرو أديب: فيروس كورونا موجود وخبيث.. لا تأمنوا جانبه (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا تتحسن في حين أن هناك ولايات كثيرة في أمريكا وأوروبا ترى عودة للارتفاع.





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن يجب الاهتمام أكثر بالاجراءات الاحترازية، مضيفا: "فيروس كورونا لسه خطر وموجود.. وفيروس خبيث، وقاتل، ومؤلم"، موجها رسالة للمصريين: "لا تأمنوا جانبه".





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 928 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 33831 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 479 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 48 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 92062 حالة من ضمنهم 33831 حالة تم شفاؤها، و4606 حالات وفاة.



