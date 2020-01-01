الموت يفجع الشيخ ياسين التهامي





توفيت الحاجة أم كلثوم التهامي، شقيقة الشيخ ياسين التهامي وعمة المنشد محمود التهامي.





ونعت الأسرة الراحلة في بيان لها حيث قال محمود التهامي عبر حسابه الرسمي بفيسبوك: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعي عمتي الحاجة أم كلثوم التهامي شقيقة ياسين التهامي، سائلين الله تعالى ان يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنها الله فسيح جناته.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".



