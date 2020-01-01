الموت يفجع الشيخ ياسين التهامي
الإثنين 27/يوليه/2020 - 12:30 ص
توفيت الحاجة أم كلثوم التهامي، شقيقة الشيخ ياسين التهامي وعمة المنشد محمود التهامي.
ونعت الأسرة الراحلة في بيان لها حيث قال محمود التهامي عبر حسابه الرسمي بفيسبوك: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعي عمتي الحاجة أم كلثوم التهامي شقيقة ياسين التهامي، سائلين الله تعالى ان يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنها الله فسيح جناته.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".
يذكر أن الشيخ محمود ياسين التهامي، عبر مؤخرًا عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "خيانة عهد".
وقال في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" بأن أغنية "قلبي خواء" هو الذي قام باختيار كلماتها حتى تتوافق مع أحداث المسلسل وموقف موت الابن ودفته وهى من ارتجالاته على موسيقي التصويرة للمسلسل.