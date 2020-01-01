عمرو أديب يحذر من عيد الأضحى: "أرقام كورونا بتطلع في الخارج" (فيديو)

الإثنين 27/يوليه/2020 - 02:43 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا تشهد انخفاضا منذ عدة أيام، معقبا: "بنشوف أرقام زي الفل، ولكن لا تعني لي شيء غير إني أكون سعيد.. إيه اللي هيحصل الفترة الجاية الله أعلم".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن نسبة الشفاء تصل إلى 35%، وهو إنجاز عظيم وعبقري، محذرا من زيادة الأعداد بعد مد فترة عمل المقاهي والمطاعم، قائلا: "أرجوكم خلوا بالكم القفزة اللي فاتت كانت في العيد الصغير".

ولفت إلى أن الوضع لا يتحسن في أي مكان بالخارج، مضيفا: "الأرقام بتطلع تاني في بريطانيا، وأسبانيا والهند ويخافون من موجة ثانية من الكورونا.. إحنا مش عايزنها تفط عندنا".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 928 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 33831 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 479 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 48 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 92062 حالة من ضمنهم 33831 حالة تم شفاؤها، و4606 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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