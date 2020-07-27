التجريبي 2020.. يطلق مسابقته الثالثة للعروض المسرحية المصرية الحية

الإثنين 27/يوليه/2020 - 12:15 ص
بوابة الفجر

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، عن فتح باب التسابق أمام الفرق المسرحية المصرية الراغبة في تقديم عروضها ضمن ليالي المهرجان وعلي المسارح التي تخصصها إدارة المهرجان لهذا الغرض فقط ضمن الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة وذلك استثماراً لمبادرة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، التي تتضمن تقديم بعض العروض المسرحية من إنتاج قطاعات الوزارة ضمن الشروط الوقائية المقررة

المسابقة الجديدة للعروض المسرحية المصرية الحية ستكون الثالثة ضمن مسابقات المهرجان فضلا عن المسابقتين "الأون لاين"

فرصة التسابق ستكون متاحة لكافة العروض المصرية التى لم تتقدم للمشاركة فى أى من دورات المهرجان السابقة. و لا تتأثر برغبة  المشاركة فى مسابقة العروض المصورة ، و فى حال اختيار لجنتى المشاهدة للعرض سيكون على منتج العرض اختيار المشاركة فى أى من المسابقتين.

وتستقبل إدارة المهرجان عبر بريدها الإلكتروني ڤيديوهات العروض الراغبة فى المشاركة حتى 15 أغسطس و يتم الإعلان عن العروض المقبولة فى المسابقة يوم 20 أغسطس ، و في حالة قبول عروض من خارج القاهرة تتحمل جهات إنتاجها تكاليف النقل والإقامة والإعاشة للفرق دون أدني مسؤولية علي إدارة المهرجان. 

وقال د. علاء عبد العزيز سليمان - رئيس المهرجان ، أن جوائز المسابقة الجديدة ستكون بنفس قيمة المسابقتين الدوليتين "الأونلاين": مسابقة المسرحيات المصورة قبل الجائحة و مسابقة مسرح الحظر ، على النحو التالى:

أولاً:-  أفضل عرض مركز أول 
جائزة مالية قدرها 75000 جنيه مصري، و الدرع الذهبي للمهرجان ، وشهادة  المركز الأول

ثانياً:  أفضل عرض مركز ثاني 
جائزة مالية قدرها 50000 جنيه مصري و الدرع الفضي للمهرجان  وشهادة المركز الثاني

ويحق للجنة التحكيم  منح شهادات تميز لعروض أخري، بحد أقصي ثلاثة عروض .

أخبار تهمك

ميسي يرشح مدرب جديد لتدريب برشلونة

منذ 39 دقيقة

الموت يفجع الفنانة دينا عبد الله

منذ أقل من نصف ساعة

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق من سيف جعفر بعد فوز الزمالك على وادي دجلة

منذ أقل من ساعة

تشيلسي يخطط لضم نجم برشلونة

منذ 37 دقيقة

الأهلي يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن الصفقات الصيفية

منذ حوالي 6 ساعات

أزمة في الأهلي بسبب جيرالدو

منذ ساعتين و 6 دقيقة

حريق على مساحة 20 ألف متر بأكتوبر.. والحماية المدنية تواصل محاولات السيطرة

منذ حوالي 8 ساعات

عماد الدين أديب: هذا ما تريده إثيوبيا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

بالأسماء.. الأهلي يضم 7 نجوم من العيار الثقيل لقناة النادي

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يوجه ضربة قوية للزمالك ويخطف صفقة مفاجأة

منذ حوالي 14 ساعة

تحذير وبشرى سارة من مستشار السيسي للشئون الوقائية

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة جديدة بشأن مصير رمضان صبحي مع الأهلي

منذ ساعة

بارتوميو يرشح برشلونة للتتويج بدوري أبطال أوروبا ويعلق على عودة نيمار والتعاقد مع لاوتارو

منذ ساعة و 21 دقيقة

مفاجأة كبرى.. نجم بيراميدز الأول يرغب في الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار السيسي يعلن موعد ظهور لقاحات فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:04 ص

الموت يفجع الفنانة دينا عبد الله

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

09:11 ص

حريق على مساحة 20 ألف متر بأكتوبر.. والحماية المدنية تواصل محاولات السيطرة

04:11 م

ميسي يرشح مدرب جديد لتدريب برشلونة

11:53 م

مفاجأة كبرى.. نجم بيراميدز الأول يرغب في الانتقال إلى الأهلي

08:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً