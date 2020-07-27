حصاد البريميرليج.. كشف حساب آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز





أسدل الستار على منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020، اليوم الأحد، والذي توج به فريق ليفربول برصيد99 نقطة.





وأنهى فريق أرسنال مشواره في الدوري هذا الموسم، قابعا في المركز الثامن برصيد 56 نقطة، بعدما حقق الفوز في 14مباراة،وخسر 10، وتعادل في 14 لقاء آخرين.





بعد أن اختتم الدور الأول محتلا المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 24نقطة.





استطاع لاعبو الفريق اللندني، تسجيل 56 هدف، ودخل شباكه 48 هدف، بينما خرج بشباك نظيفة في 10 مباريات، كما عجز عن التهديف في 7 لقاءات.





- هدافو الفريق





1- اوباميانج برصيد 22 هدف

2- الكسندر لاكزيت برصيد 10 أهداف

3- نيكولاس بيبي برصيد 5 أهداف

4-مارتينلي جابريل برصيد 3 أهداف

5- دافيد لويس برصيد 2 هدف





ظهر فريق آرسنال بشكل أكثر تألقا على أرضه حيث فاز في 10 مباريات، وتعادل في 6 آخرين، وخسر 3 لقاءات، فيما سجل 36 هدف وسكنت شباكه 24 هدف.





فيما فاز في 4 مباريات فقط خارج أرضه، وتعادل في 8، وخسر 7 لقاءات، وسجل 20 هدف ودخل مرماه 24 هدف.





يشار إلى أن لاعبو أرسنال قد تلقوا 82 كارت أصفر، وجاء أكثر اللاعبين حصولا على الكروت الصفراء جرانيت شاكا بعدد 10 كروت، ويأتي بعده الكسندر لاكزيت بعدد 8 كروت.





فيما جاء أكثر اللاعبين حصولا على الكروت الحمراء، ديفيد لويز "2كارت" من أصل 5 كروت حمراء حصل عليها لاعبو الفريق.



