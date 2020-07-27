خطوات التسجيل على مبادرة ميغلاش عليك من وزارة التموين والتجارة المصرية mobadra.gov.eg برقم البطاقة

الإثنين 27/يوليه/2020 - 12:11 ص
مبادرة ميغلاش عليك
مبادرة ميغلاش عليك

خطوات التسجيل على مبادرة ميغلاش عليك من وزارة التموين والتجارة المصرية mobadra.gov.eg برقم البطاقة

تزايدت مؤشرات البحث على جوجل حول خطوات التسجيل فى مبادرة ميغلاش عليك من وزارة التموين والتجارة المصرية برقم البطاقة، وذلك تنفيذاً لمبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي جاءت لمساعدة الأسر متوسطة الدخل والأكثر احتياجاً للحصول على السلع والمنتجات التموينية بأسعار مخفضة.

مبادرة التموين ميغلاش عليك
اعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية إطلاق مبادرة ميغلاش عليك التي جاءت الهدف الأساسي من ورائها صرف السلع والمنتجات الغذائية بشكل مبسط وبأسلوب خاص فضلاً عن حلول عيد الأضحى المبارك الذي يحتاج المواطن المصري في أيامه أولي لشراء عديد من السلع التموينية لقضائه بتناول شتى الأضاحي، لنلاحظ أن هناك فئة كبيرة من محدودي الدخل يعانون من صرف بعض السلع الغذائية وذلك لصعوبة معيشتهم وقلة دخلهم، لتأتي مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأجل مساعدتهم على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، وتأتي خطوات التسجيل على تلك المبادر بشكل وبأسلوب إلكتروني.

خطوات التسجيل على مبادرة التمويل ميغلاش عليك
ستكون مبادرة التمويل ميغلاش عليك حول اضافة مبلغ مالي قدره 200 جنيه مصر على بطاقة التموين الاستهلاكية، على أن لم يتمكن المواطن بالحصول على مبلغ تلك المبادرة نقداً إلا أنه سيحصل عليها من خلال البطاقة التموينية، مع العلم على أن الوزارة تدرس لأجل توصيل تلك المبادرة نحو 22 مليون مواطن مصري، على ا نياتي خطوات التسجيل على تلك المبادرة على النحو التالي:-

- الدخول على موقع وزارة التموين والتجارة الداخلية على الرابط التالي (اضغط هنا).
- إدخال اسم صاحب البطاقة.
- إدخال الرقم القومي.
- النقر على أيقونة تسجيل.

مازالت مؤشرات بحث جوجل متزايدة حول التسجيل على مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ميغلاش عليك والتي جائت مقدمة للاجل تشجيع الاستهلاك المحلي وتوصيل السلع والمنتجات للاكبر عدد ممكن من المواطنين.

خطوات التسجيل على مبادرة ميغلاش عليك من وزارة التموين والتجارة المصرية mobadra.gov.eg برقم البطاقة

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