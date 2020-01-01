قبل عيد الأضحى.. ضبط شخص ذبح 3 حمير لبيعها للمواطنين بسوهاج

الإثنين 27/يوليه/2020 - 05:06 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور أيمن عادل، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم بوزارة الزراعة، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح المشددة في تكثيف المرور اليومي وعلى مدار الساعة على محال اللحوم والأسماك والدواجن، تهدف لعدم فيما يتعلق بصحة وسلامة المواطن المصري والحفاظ على حياته، مضيفا: "خلال الأيام الخمسة الماضية تم ضبط 47 طنًا من اللحوم والأسماك والدواجن غير صالح للاستخدام الآدمي".

وأضاف "عادل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه تم تحرير 427 محضرًا بهذه الوقائع وتم اتخاذ ما يلزم تجاهها قانونيًا وعرض المسؤولين على النيابة المختصة.

وكشف، عن أنه تم ضبط مواطن بقرية "الحواويش"، التابعة لمركز أخميم بمحافظة سوهاج، قام بذبح 3 حمير وعرضها للمواطنين على أساس أنها لحوم صالحة للاستخدام الآدامي، مضيفا: "تم ضبط 500 كيلو من هذه اللحوم وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ ما يلزم تجاهها قانونيًا".

ولفت مدير عام الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم بوزارة الزراعة، إلى أنه تم الوصول إلى أن هذا الشخص بعدما شك المسؤولين في الكبد التي تبيعها إحدى السيدات بالقرب من القرية، وبعد فحصها تبين أنها لحوم حمير، وعقب التضييق على السيدة دلت على الرجل الذي تجلب منه هذه اللحوم، فتم مداهمة منزله والعثور على 500 كيلو لحوم حمير.

ونفذت محافظة الجيزة، بالتعاون مع الطب البيطري ومباحث التموين، حملة مكبرة على الأسواق ومحلات الجزارة، لضبط الأسعار واللحوم الفاسدة.

وتمكنت مديرية الطب البيطري ومباحث التموين من ضبط ٦٥٠ كجم لحوم فاسدة ومذبوحة خارج المجازر الحكومية بمحلات جزاره بحي الوراق ومراكز منشأه القناطر والبدرشين وذلك خلال حملات نفذتها المحافظة لضبط الأسواق قبل عيد الأضحى المبارك. 

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن ذلك يأتي في إطار الحملات المكثفة التي يتم تنفيذها لتشديد الرقابة على الأسواق وضبط التجار المتلاعبين خلال فترة عيد الأضحى المبارك. 

وتابع محافظ الجيزة استمرار الحملات لضبط المخالفين وضبط الاسواق لضمان سلامه الأغذية المعروضة المواطنين. 

من جانبه أكد الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري أنه تم ضبط حوالي ٢٥٠ كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر بحوزه سيارة نصف نقل وتروسيكلات بمناطق الوراق وجنوب الجيزة وأضاف أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما تم ضبط ٦٦ كجم لحوم فاسده لدي محل جزاره بمركز ومدينه البدرشين وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

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