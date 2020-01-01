لجنة مكافحة كورونا تحسم الجدل بشأن الخروج في عيد الأضحى

قالت جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كور ونا، إن تراجع أرقام الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد مبشرة، مؤكدة على ضرورة الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وغسل اليدين.





وحذرت جيهان، في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" من ترجمة انخفاض أرقام الإصابات على أنها انتهاء للفيروس، مؤكدة على ضرورة التعامل بحذر حتى الوصول إلى علاج فعال للفيروس.





وأضافت "يجب التعامل بشكل طبيعي في الحياة اليومية، ولا مانع من النزول لممارسة العمل ولكن مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية".





وبسؤالها عن الازدحام المتوقع خلال أيام الأعياد أو المصايف، قالت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا إنه لا مانع من النزول والاحتفالات خلال فترة الأعياد ولكن مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 928 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 33831 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 479 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 48 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 92062 حالة من ضمنهم 33831 حالة تم شفاؤها، و4606 حالات وفاة.



