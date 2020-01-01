لجنة مكافحة كورونا تحسم الجدل بشأن الخروج في عيد الأضحى

الإثنين 27/يوليه/2020 - 04:32 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
قالت جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن تراجع أرقام الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد مبشرة، مؤكدة على ضرورة الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وغسل اليدين.

وحذرت جيهان، في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" من ترجمة انخفاض أرقام الإصابات على أنها انتهاء للفيروس، مؤكدة على ضرورة التعامل بحذر حتى الوصول إلى علاج فعال للفيروس.

وأضافت "يجب التعامل بشكل طبيعي في الحياة اليومية، ولا مانع من النزول لممارسة العمل ولكن مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية".

وبسؤالها عن الازدحام المتوقع خلال أيام الأعياد أو المصايف، قالت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا إنه لا مانع من النزول والاحتفالات خلال فترة الأعياد ولكن مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 928 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 33831 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 479 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 48 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 92062 حالة من ضمنهم 33831 حالة تم شفاؤها، و4606 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لجنة مكافحة كورونا كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

مفاجأة كبرى.. نجم بيراميدز الأول يرغب في الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

أمطار رعدية حتى أول أيام العيد.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عماد الدين أديب: هذا ما تريده إثيوبيا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

منع حليمة بولند من السفر وتجميد أرصدتها في البنوك بعد توجيه هذه التهمة لها

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجاة النجمة أصالة وبسمة وهبة من الموت غرقا بعد اصطدامهما بـ"جيت سكي" في الصخور (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك بشأن صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي عقب تتويج يوفنتوس باللقب

منذ ساعتين و 55 دقيقة

مرتضى منصور يكشف موقف الزمالك النهائي من عودة الدوري وسر إصرار الأهلي على استئنافه

منذ أقل من ساعتين

الموت يفجع الفنانة دينا عبد الله

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار السيسي يعلن موعد ظهور لقاحات فيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يوجه ضربة قوية للزمالك ويخطف صفقة مفاجأة

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن الصفقات الصيفية

منذ حوالي 11 ساعة

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

منذ حوالي 20 ساعة

حريق على مساحة 20 ألف متر بأكتوبر.. والحماية المدنية تواصل محاولات السيطرة

منذ حوالي 13 ساعة

الموت يفجع الشيخ ياسين التهامي

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير وبشرى سارة من مستشار السيسي للشئون الوقائية

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:11 ص

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

حريق على مساحة 20 ألف متر بأكتوبر.. والحماية المدنية تواصل محاولات السيطرة

04:11 م

الموت يفجع الفنانة دينا عبد الله

12:04 ص

عماد الدين أديب: هذا ما تريده إثيوبيا (فيديو)

07:52 ص

أمطار رعدية حتى أول أيام العيد.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد

02:21 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً