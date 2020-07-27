تشيلسي يخطط لضم نجم برشلونة

الأحد 26/يوليه/2020 - 11:55 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن تشيلسي يحاول إقناع مسئولي برشلونة الإسباني بالتعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة ديلي إكسبرس البريطانية بأن البلوز يرغبون في التعاقد مع النجم البرازيلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن برشلونة مصمم على بيع النجم البرازيلي الذي فشل معه بشكل دائم خلال في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن كوتينيو ما زال متواجدًا مع بايرن ميونخ الألماني على سبيل الإعارة.

أخبار تهمك

بارتوميو يرشح برشلونة للتتويج بدوري أبطال أوروبا ويعلق على عودة نيمار والتعاقد مع لاوتارو

منذ ساعة و 20 دقيقة

الأهلي يوجه ضربة قوية للزمالك ويخطف صفقة مفاجأة

منذ حوالي 14 ساعة

تشيلسي يخطط لضم نجم برشلونة

منذ 36 دقيقة

بالأسماء.. الأهلي يضم 7 نجوم من العيار الثقيل لقناة النادي

منذ حوالي 11 ساعة

حريق على مساحة 20 ألف متر بأكتوبر.. والحماية المدنية تواصل محاولات السيطرة

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة كبرى.. نجم بيراميدز الأول يرغب في الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار السيسي يعلن موعد ظهور لقاحات فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

تحذير وبشرى سارة من مستشار السيسي للشئون الوقائية

منذ حوالي 11 ساعة

عماد الدين أديب: هذا ما تريده إثيوبيا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق من سيف جعفر بعد فوز الزمالك على وادي دجلة

منذ أقل من ساعة

ميسي يرشح مدرب جديد لتدريب برشلونة

منذ 38 دقيقة

أزمة في الأهلي بسبب جيرالدو

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الأهلي يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن الصفقات الصيفية

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن مصير رمضان صبحي مع الأهلي

منذ ساعة

الموت يفجع الفنانة دينا عبد الله

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:11 ص

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

حريق على مساحة 20 ألف متر بأكتوبر.. والحماية المدنية تواصل محاولات السيطرة

04:11 م

ميسي يرشح مدرب جديد لتدريب برشلونة

11:53 م

مفاجأة كبرى.. نجم بيراميدز الأول يرغب في الانتقال إلى الأهلي

08:33 م

الموت يفجع الفنانة دينا عبد الله

12:04 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً