التحفظ على 5 أطنان ملح و725 لتر سولار مدعوم قبل ترويجها بالدقهلية

تشهد محافظة الدقهلية، حملات يومية لمراقبة منشآت بيع وتداول مختلف السلع ورغيف الخبز، تمكنت من التحفظ على 5 أطنان ملح و600 كيلو جبن و725 لتر سولار مدعوم.





وتأتي الحملات في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين وتلبية احتياجاتهم.





وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد في سوق بيع وتداول المواد الغذائية والسلع التموينية ومختلف المنتجات خاصة الاحتياجات اليومية للمواطنين ومنافذ البيع ولن يتهاون فيما يخص رغيف الخبز.





وكلف المحافظ، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على المحلات والمنشآت الغذائية واللحوم والخضروات ومختلف منافذ البيع لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار لبعض السلع.





وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية وحملات التفتيش المختلفة والتي يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات المخالفة مشيرا إلى قيام حملة تموينية بالمرور علي محطات تموين السيارات ومحطات تعبئة الغاز ومحلات الزيوت والشحومات بنطاق مركزي بلقاس ودكرنس وتم خلالها التحفظ على 5 أطنان ملح و600 كيلو جبن و725 لتر سولار مدعوم.





ومن جانبه أكد المهندس السيد دايرة وكيل وزارة التموين أنه تم شن حملة بنطاق مركزي بلقاس ودكرنس أسفرت عن تحرير 7 محاضر في مركز ومدينة بلقاس شملت تحرير محضر لصاحب محل زيوت وشحومات بناحية أبو عرصه لعدم وجود قائمة أسعار،محضر ضد صاحب محل مخبوزات وحلويات بشارع المجلس لحيازته وتجميعه 100 لتر سولار مدعومة من قبل الدولة،محضر ضد صاحب محل مخبوزات وحلويات بشارع أبورجيله لحيازتة وتجميعة عدد 200 لتر سولار مدعومة،محضر ضد صاحب محل زيوت وشحومات بناحية أبو عرصه لقمع الغش والتدليس.





وأسفرت الحملة كذلك عن التحفظ على 300 لتر سولار مدعومة من قبل الدولة، 25 عبوة شحم متعدد الأغراض زنة العبوة 450جرام منتهي الصلاحية، 13 عبوة شحم زنة العبوة 1كيلو جرام منتهي الصلاحية.





وفي مركز ومدينة دكرنس اسفرت الحملة عن التحفظ على خمسة طن ملح و20 صفيحة جبن زنة الواحده 20 كيلو جرام،محضر لمعمل جبن بناحية قرية نجير لاداره نشاط بدون ترخيص والتحفظ على 10 صفيحة جبن زنة الواحدة 20 كيلو جرام وتحرير المحاضر اللازمة لمعمل جبن بناحية كفر ابو ناصر لعدم امساك فواتير شراء.



