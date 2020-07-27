ميسي يرشح مدرب جديد لتدريب برشلونة

الأحد 26/يوليه/2020 - 11:53 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الشكوك تحوم حول إستمرار كيكي سيتين في قيادة برشلونة وذلك عقب خسارة لقب الدوري الإسباني لصالح ريال مدريد بالإضافة إلى العلاقة الموترة بينه وبين نجوم الفريق.

وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة طلب من إدارة ناديه التعاقد مع مواطنه مارسيلو بيلسا المدير الفني لليدز يونايتد الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ميسي يرى أن مارسيلو بيلسا يمتلك القدرة على إعادة البرسا للطريق الصحيح علماً بأنه قاد ليدز للصعود إلى دوري الإنجليزي الممتاز.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن جوزيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة يضع تشافي هيرنانديز المدير الفني للسد القطري الخيار الأول لتولي تدريب الفريق ولكن هيرنانديز لا يرى بأنه الوقت المناسب لتولي تدريب برشلونة.

ونوهت الصحيفة البريطانية أن ميسي يطمح في أن يتمكن برشلونة من إقناع بيلسا بالرحيل عن ليدز يونايتد وتدريب برشلونة علماً بأن عقد بيلسا ينتهي مع ليدز في نهاية الموسم الحالي.

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