أول تعليق من سيف جعفر بعد فوز الزمالك على وادي دجلة

أعرب سيف فاروق جعفر، ناشيء الفريق الزمالك الصاعد، عن سعادته بالمشاركة للمرة الأولى مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.









وحقق الزمالك فوزا كبيرا على حساب وادي دجلة بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد في إطار استعداداتهم لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.









وقال سيف فاروق جعفر :"سعيد بمشاركتي للمرة الأولى مع الفريق الأول، فهي تساعد على اكتساب مهارات وخبرات جديدة".









وأضاف :"اللعب مع الفريق الأول أصعب من اللعب في الناشئين، حيث نحتاج لبذل مجهود كبير في مباريات الفريق الأول .









واختتم تصريحاته قائلا": اشكر والدي ووالدتي على دعمهم المستمر لي طوال الوقت ونحن الآن اقتربنا من الوصول إلى أهدافنا وأحلامنا".