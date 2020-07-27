مدرب الزمالك السابق: مانويل جوزيه هو الأنجح وهذا موقفي من تدريب القلعة البيضاء

الأحد 26/يوليه/2020 - 11:39 م
بوابة الفجر
محمد جمال

 

قال البرتغالي أوجوستو إيناسيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن مواطنه مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للأهلي، هو أنجح مدرب برتغالي.

 

وأكد أوجوستو إيناسيو في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "مانويل جوزيه هو أنجح مدرب برتغالي عمل في مصر ولن يستطيع أحد تحقيق نفس النتائج".

 

وعن أبرز اللاعبين في الزمالك، أشار: "أحمد الشناوي وعلي جبر من أبرز اللاعبين بالنادي".

 

وعن رحيلهم إلى بيراميدز: "بكل تأكيد رحيل الثنائي عن الفريق خسارة كبيرة".

 

وقال البرتغالي أوجوستو إيناسيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إنه رحل عن نادي الزمالك بسبب حدوث بعض المشاكل.

 

وأكد أوجوستو إيناسيو في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "سعيد بتجربتي مع نادي الزمالك رغم تلك الأزمات".

 

وتابع: "لو الزمالك أرسلي عرض مناسب طبعا سعيد جدا، ولكن لو مناسب"

 

وأتم: "منذ رحيلي عن الزمالك ولم يفاوضني الأهلي أو أي نادي مصري آخر".

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