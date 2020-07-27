قريبا.. واتساب يجلب ميزة جديدة تدعم استخدام نفس الحساب على الأجهزة المختلفة

أكد تقرير جديد نشر اليوم الأحد على رصد واجهة جديدة لتطبيق واتساب تتيح تنشيط عدد من الأجهزة بحساب واحد في تطبيق الواتساب.





يستعد مطوري تطبيق WhatsApp لجلب واحدة من المميزات المطلوبة عبر الكثير من المستخدمين والتي تتيح إنشاء حساب لأجهزة مختلفة، حيث رصدت الملامح الأولى لتجربة الميزة الجديدة عبر موقع WABetaInfo اليوم.





ولقد أكد تقرير WABetaInfo على أن الميزة الجديدة في تطبيق الواتساب ستتيح إستخدام عدد 4 من الأجهزة بحساب واحد للمستخدم، كما يتم العمل على تطوير واجهة مستخدم جديدة لدعم إدارة الحساب على الأجهزة المختلفة.





ويمكن أيضًا من خلال الواجهة الجديدة لتطبيق الواتساب أن يتاح للمستخدم إضافة جهاز جديد أو إزالة أحد الأجهزة المرتبطة بالحساب عند الحاجة، كما سيتاح تنشيط التطبيق على الأجهزة من خلال رمز يصل في رسالة نصية على الجهاز ليتم التأكيد وبدء الدردشة عبر الواتساب.





يذكر أن الميزة الجديدة لتطبيق WhatsApp مازالت في مرحلة تجريبية في الوقت الحالي، حيث تظهر فقط واجهة المستخدم الجديدة للتطبيق في أحد الإصدارات التجريبية، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن تفاصيل جديدة حول هذه الميزة خلال الفترة القادمة.