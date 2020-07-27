قريبا.. واتساب يجلب ميزة جديدة تدعم استخدام نفس الحساب على الأجهزة المختلفة

الأحد 26/يوليه/2020 - 11:39 م
واتساب
واتساب
أكد تقرير جديد نشر اليوم الأحد على رصد واجهة جديدة لتطبيق واتساب تتيح تنشيط عدد من الأجهزة بحساب واحد في تطبيق الواتساب.

يستعد مطوري تطبيق WhatsApp لجلب واحدة من المميزات المطلوبة عبر الكثير من المستخدمين والتي تتيح إنشاء حساب لأجهزة مختلفة، حيث رصدت الملامح الأولى لتجربة الميزة الجديدة عبر موقع WABetaInfo اليوم.

ولقد أكد تقرير WABetaInfo على أن الميزة الجديدة في تطبيق الواتساب ستتيح إستخدام عدد 4 من الأجهزة بحساب واحد للمستخدم، كما يتم العمل على تطوير واجهة مستخدم جديدة لدعم إدارة الحساب على الأجهزة المختلفة.

ويمكن أيضًا من خلال الواجهة الجديدة لتطبيق الواتساب أن يتاح للمستخدم إضافة جهاز جديد أو إزالة أحد الأجهزة المرتبطة بالحساب عند الحاجة، كما سيتاح تنشيط التطبيق على الأجهزة من خلال رمز يصل في رسالة نصية على الجهاز ليتم التأكيد وبدء الدردشة عبر الواتساب.

يذكر أن الميزة الجديدة لتطبيق WhatsApp مازالت في مرحلة تجريبية في الوقت الحالي، حيث تظهر فقط واجهة المستخدم الجديدة للتطبيق في أحد الإصدارات التجريبية، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن تفاصيل جديدة حول هذه الميزة خلال الفترة القادمة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

واتساب واتس اب ميزة واتساب الجديدة تكنولوجيا التكنولوجيا التقنيه التقنية اخبار التقنية WhatsApp

أخبار تهمك

الأهلي يوجه ضربة قوية للزمالك ويخطف صفقة مفاجأة

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن الصفقات الصيفية

منذ حوالي 6 ساعات

الموت يفجع الفنانة دينا عبد الله

منذ نصف ساعة

بارتوميو يرشح برشلونة للتتويج بدوري أبطال أوروبا ويعلق على عودة نيمار والتعاقد مع لاوتارو

منذ ساعة و 22 دقيقة

مفاجأة جديدة بشأن مصير رمضان صبحي مع الأهلي

منذ ساعة

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

منذ حوالي 15 ساعة

مستشار السيسي يعلن موعد ظهور لقاحات فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

تشيلسي يخطط لضم نجم برشلونة

منذ 38 دقيقة

أول تعليق من سيف جعفر بعد فوز الزمالك على وادي دجلة

منذ أقل من ساعة

تحذير وبشرى سارة من مستشار السيسي للشئون الوقائية

منذ حوالي 11 ساعة

ميسي يرشح مدرب جديد لتدريب برشلونة

منذ 40 دقيقة

أزمة في الأهلي بسبب جيرالدو

منذ ساعتين و 7 دقيقة

مفاجأة كبرى.. نجم بيراميدز الأول يرغب في الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. الأهلي يضم 7 نجوم من العيار الثقيل لقناة النادي

منذ حوالي 11 ساعة

عماد الدين أديب: هذا ما تريده إثيوبيا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

حريق على مساحة 20 ألف متر بأكتوبر.. والحماية المدنية تواصل محاولات السيطرة

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

كيفية الاحتفاظ بسجل الدردشة بعد حظر الأشخاص من "واتسآب"؟

واتساب تختبر ميزة "تصفح الروابط" من خلال التطبيق على أندرويد

"واتسآب" تبدأ اختبار نسخة جديدة على أجهزة الآيباد

واتساب تخطط لطرح التطبيق على "آيباد و ماك بوك"

تحديث جديد لتطبيق واتساب على نظام iOS يجلب العديد من المميزات أبرزها انتظار المكالمات

واتساب تطرح ميزة "التدمير الذاتي للرسائل" للإصدارات التجريبية على نظام أندرويد

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:04 ص

الموت يفجع الفنانة دينا عبد الله

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

09:11 ص

حريق على مساحة 20 ألف متر بأكتوبر.. والحماية المدنية تواصل محاولات السيطرة

04:11 م

ميسي يرشح مدرب جديد لتدريب برشلونة

11:53 م

مفاجأة كبرى.. نجم بيراميدز الأول يرغب في الانتقال إلى الأهلي

08:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً