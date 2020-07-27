كورونا.. العراق يسجل 2459 إصابة جديدة بالفيروس

الأحد 26/يوليه/2020 - 11:40 م
بوابة الفجر
أعلنت وزارة الصحة العراقية، في بيان اليوم الأحد، تسجيل 2459 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ما رفع إجمالي عدد الإصابات فيها إلى 110032 إصابة.

وأفادت الصحة العراقية، أنه تم تسجيل 78 حالة وفاة جديدة, ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 4362 ,فيما سجلت 1900 حالة شفاء جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 75217 حالة

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 16,285 مليون إصابة، بينهم أكثر من 649 ألف حالة وفاة، وأكثر من 9,961 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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