تدشين منصة الخدمات الإلكترونية الصحية بمستشفى متعب بسكاكا

دشنت صحة الجوف ، منصة الخدمات الإلكترونية الصحية للهواتف الذكية والموقع الإلكتروني لبرنامج الخدمات الصحية بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بمدينة سكاكا.

وقدم فريق التطوير بقسم تقنية المعلومات بالمستشفى خلال التدشين عرضا مرئيا، يتضمن شرحا عن الخدمات الإلكترونية وكيفية الاستفادة منها التي تهدف في مجملها إلى خدمة المرضى والمراجعين في سرعة الحصول على المعلومة و الاستجابة لاحتياجاتهم وتمكينهم من التواصل عن بعد وتوفير الجهد والوقت.

ومن أبرز الخدمات التي تقدمها المنصة خدمة استعراض المواعيد بالعيادات الخارجية، وعرض التشخيص الطبي والأدوية التي صُرفت، وخدمة التقارير الطبية التي طُوّرت ليسهل على الشركات والجهات الحكومية الحصول على التقارير الطبية الرسمية الخاصة بموظفيهم إلكترونيا بعد اعتمادها وتوقيعها من الأطباء المعالجين مع إمكانية عرضها وطباعتها، والحصول على نتائج التحاليل المخبرية الخاصة بالمريض ، وغيرها العديد من الخدمات التي من شأنها تسهيل خدمة المرضى والمراجعين،بحيث لا يتمكن سوى المريض أو المراجع نفسه من الحصول على المعلومة لسريتها.