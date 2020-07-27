عبدالمقصود: أحضرنا أسامة فيصل من دمياط فى 2016 ببلاش

الأحد 26/يوليه/2020 - 11:34 م
أسامة فيصل
أسامة فيصل
الفجر الرياضي
كشف أحمد عبد المقصود المدرب السابق لفريق مواليد 2001 في نادي الزمالك، أنه نجح في التعاقد مع فيصل وضمه للقلعة البيضاء من دمياط، لافتًا إلى أنه سيكون مستقبل الخط الهجومي لفريقه ومنتخب مصر.


وقال عبدالمقصود فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten": "أسامه فيصل يتواجد في الزمالك منذ يناير عام 2016 وكان انتقاله للفريق عن طريقي، بعدما تحدثت مع شخص ما في دمياط ليمدنا باللاعبين".


وأضاف: "وقتها أسامه فيصل حضر إلينا مع زميله حسام أشرف الذي حضر عن طريق المدرب سعيد لطفي، وكنت اعتمد على الثنائي وحصلنا على بطولة الشيخ زايد وكانا هدافي البطولة".

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