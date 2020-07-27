لطيفة تشارك متابعيها أغنية "زيدي" من ألبوم أقوى واحدة

الإثنين 27/يوليه/2020 - 12:00 ص
لطيقة هو
لطيقة هو
شيماء يونس
رشحت الفنانة التونسية لطيفة، لمتابعيها مشاهدة أغنياتها "زيدي"، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من خلال نشر كليب الأغنية عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت لطيفة على الأغنية قائلة:" زيدي الفرحة فرحتي، والعيد عيدي، أسمعوا أغنية زيدي من ألبوم أقوى واحدة، علة قناتي على اليوتيوب، وعلى جميع المنصات الألكترونية"، ليشاركها التهاني عدد من متابعيها.


ويشار إلى أن الأغنية كلمات مصطفى حسن، لكن بلال سرور، توزيع مونتي، لتبدأ كلمات الأغنية يالا ياما أعزمي معازمنا، وزيدي يا الأفراح زيدي، ياما بالفرحة اتحزمنا، وزيدي يا الأفراح زيدي".




ويشار إلى أن لطيفة طرحت خلال الأيام الماضية أخدث أغنيها "رد الباب وغرب" كلمات وألحان جمال عيسى، توزيع حمدي المهيري، وتبدأ كلمات الأغنية " يزي عاد وفك عليا __ ماعادش قلبي باغيك انت ياما عامل فيا __ اخطاني الله يهديك رد الباب وغرب لا تجيني لا تقرب برا اسال المجرب _ حبي صعيب عليك"، وبدأت لطيفة الأغنية بتحية جمهورها عن طريق كتابة جملة "إهداء إلى جمهوري العزيز سبب سعادتي" في بداية الأغنية.

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