دعاء 5 و 6 من ذي الحجه | ننشر دعاء اليوم الخامس والسادس من ذي الحجة المستجاب 1441-2020 لطلب الرزق والمغفرة





دعاء اليوم الخامس والسادس من ذي الحجة المستجاب 1441-2020، لم يعد يفصلنا سوى أيام قليلة على الوقوف على جبل عرفات ومازالت تساؤلات المسلمين تتزايد حول الادعية المستحبة فى تلك الايام المباركة التي من ضمن العشر الاوائل من شهر ذي الحجة الذي يعد من أفضل شهور السنة، لذا نتابع معكم تغطية خاصة حول الادعية الأفضل والأكثر استجابة والمستحب ترديدها فى تلك الايام المباركة..





دعاء اليوم الخامس والسادس من ذي الحجة

اليوم اصبحنا فى مساء اليوم السادس والعشرين من شهر يوليو 2020، والخامس من ذي الحجة، وذلك بعد استطلاعات هلال شهر ذي الحجة الذي بدأ في صباح الأربعاء الماضي الموافق ميلادياً 22 يوليو، واعتبارا من هذا التاريخ والبحث لايهداً بشكل يومي حول ادعية المستجابة المفضل ترديدها على مدار يومي خلال تلك الايام المباركة، حيث نتابع معكم على مدار ايام ادعية العشر الاوائل من ذي الحجة سواء كانت مكتوبة او مخطوبة من خلال نخبة من كبار المشايخ والداعية، لذا ستجدون من خلال الفقرة التالية دعاء اليوم الخامس والسادس من شهر ذي الحجة.





دعاء اليوم الخامس من شهر ذي الحجة

"اللهم صلّ على سيّدنا محمّد في الأولين، وصلّ على سيّدنا محمد في الآخرين، وصلّ على سيّدنا محمّد في الملأ الأعلى إلى يوم الدّين، اللهم إنا نسألك الجنّة، وما قرّب إليها من قول أو عملٍ، ونعوذ بك من النّار، وما قرّب إليها من قولٍ أو عملٍ".





دعاء اليوم السادس من شهر ذي الحجة

- اللهم في سادس أيام العشر الاوائل من ذي الحجة ارزقنا من حيث لاتحتسب.





- اللهم في سادس أيام من ذي الحجة اكتبنا من عتقائك.





- اللهم في سادس أيام ذي الحجة اغفر لنا وارحمنا.



