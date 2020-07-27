مفاجأة جديدة بشأن مصير رمضان صبحي مع الأهلي

الأحد 26/يوليه/2020 - 11:29 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
حسام مجدي
كشف نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي نجم النادي الأهلي والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي مفاجأة جديدة بشان مستقبل اللاعب الفترة المقبلة والحالة الوحيده التي قد تدفعه للاستمرار مع الفريق الأحمر.


وقال نادر شوقي في تصريحات تليفزيونية: " هناك البعض في مصر نفى التفاوض مع رمضان صبحي ولكنهم حاولوا مفاوضاته ورمضان لن يلعب في مصر سوى للأهلي".


وتابع: "هناك أرقام خيالية عرضت على رمضان صبحي من بعض الأندية بالدوري المصري، ولكن اللاعب رفضها كلها".


وأضاف: " الأهلي متمسك بالتعاقد مع رمضان وجلست مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء خلال شهر أبريل الماضي، واللاعب سيبقي إذا لم يتلقى عرضًا أوروبيًا قويًا، وهيدرسفيلد الإنجليزي يرغب في بيعه والاستفادة منه ماليًا بأكبر شكل".


وواصل: "تلقينا عروضًا من أندية تركية كثيرة وألمانية وبرتغالية واليونان وروسيا، ولكننا ننتظر موقف هذه الأندية في الفترة المقبلة ومشاركتها في البطولات القارية الأوروبية".


وأختتم: " شريف إكرامي لا يتدخل في أي قرار خاص لرمضان صبحي، والأخير تجمعه علاقة طبية مع رينيه فايلر المدير الفني للأهلي ورمضان تجمعه صداقة قوية مع طاهر محمد طاهر وهما صديقيين حمميين للغاية بشدة".

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