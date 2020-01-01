القنصل المصري بالكويت: "وليد" سيحصل على حقه.. واتصرفنا قبل نشر الفيديو

أكد السفير هشام عسران، القنصل المصري في الكويت، أن الشاب المصري وليد صلاح المعتدى عليه، سيحصل على حقه، ولن يتنازل عن حقوقه تحت أي ظرف من الظروف.





وقال عسران، في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "اتصرفنا قبل نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي".





وأضاف القنصل المصري في الكويت: "هذا الحادث فردي وجهة العمل متضامنة بالكامل مع الشاب، ودولة الكويت تحافظ على حقوق العمالة الوافدة، ونقف خلف وليد وندعمه حتى يحصل على كامل حقوقه".





وفي تصريحات سابقة، قال عسران خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "on"، إنه بعد الواقعة تم استدعاء الشرطة وإحضار المعتدي لقسم الشرطة، وسجلت ضده قضية جنحة، وسيتم استكمال التحقيقات.





وأشار، إلى أن القنصلية تواصل مع "وليد" وأكد أنه لن يتنازل عن حقوقه، مضيفًا:" إحنا فى ضهره وسنقدم له المساعده القانونية".





ومن جانبها وجهت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة لشئون الهجرة، الشكر للسلطات الكويتية لسرعة القبض على المعتدي على أحد المصريين العاملين في دولة الكويت، مشيرة إلى أنه تم التواصل مع القنصل العام لمعرفة ملابسات الواقعة الغير مبررة.





وقالت نبيلة في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": "المشهد كان عنيف وغير مقبول، وحدثت مشادة لرغبة وليد الشاب المصري من التأكد من مطابقة أرقام البيانات من قبل المواطن الكويتي الذي تعدى على وليد بالضرب الذي كان لديه ثبات انفعالي مهم لحصوله على حقه".





ونفت ما تردد حول تنازل وليد عن شكواه، مضيفة " وليد متمسك بحقه ويتم اتخاذ الإجراءات بشكل سريع وبشكل يحافظ على حقوقه وتم تحويل القضية إلى جنحة وفيه متابعة من القنصلية لهذه القضية ولدى وليد محامي كويتي يدافع عنه"، مطالبة بعد إذاعة الفيديو حفاظ على حق الشاب المصري.





وفي ذات السياق طالبت وزير الهجرة بوضع هذا الحادث الفردي في موضعه، قائلة "لا يجب استغلال مثل هذه الحادث الفردي حتى لا يقع فريسة للجماعات الإرهابية"، مستطردة "يجب ألا ننجر لأي فخ إخواني يشغل الفتنة بين الدول العربية والسلطات الكويتية".





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة داخل جمعية "صباح الأحمد" بالكويت، حيث وثّقت واقعة اعتداء على شاب مصري يعمل الشاب "كاشير" من مواطن كويتي.



