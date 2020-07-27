الجيش الباكستاني يسقط طائرة هندية بدون طيار

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الأحد، إسقاط طائرة "تجسس" هندية بدون طيار، بعد أن قامت باختراق المجال الجوي الباكستاني عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.





وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أنه جرى إسقاط طائرة مروحية رباعية "كوادكوبتر"بعد أن تجاوزت الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير في قطاع "باندو" وقطعت 200 متراً في الأجواء الباكستانية لغرض الاستطلاع.



