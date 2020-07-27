وزير النقل عن عمارة الزمالك: لن نبخل على السكان (فيديو)

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن مترو الأنفاق مشروع قومي، حيث تبلغ تكلفة إنشاء خط مترو الأنفاق الثالث 97 مليار جنيه.





وأضاف "الوزير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "إحنا مش هنبخل بعد ما صرفنا 97 مليار جنيه.. بنص مليار نبني عمار جديدة، ونعوض السكان لو عايزين.. لن نبخل"، منوها بأن المبلغ الذي تم منحه لسكان عقار الشربتلي ليس تعويض.





وتابع، "لو المبلغ لم يكفي إحنا جاهزين نساعد ونعوض أكتر"، موضحا أن تقرير اللجنة جاري إعداد، وكل الحلول مطروحة، مستطردا: "لو وصلت لهد العمارة ونبنيها عشان نطمن النار هنعمل كده".











