إبراهيموفيتش يقترب من البقاء في ميلان

الأحد 26/يوليه/2020 - 11:20 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان الإيطالي بات قريبًا من البقاء في صفوف الروسونيري في الموسم المقبل علمًا بأن عقده ينتهي في نهاية الموسم الحالي.


وأكدت الصحافة الإيطالية أن زلاتان إبراهيموفيتش بات قريبًا من تجديد عقده مع ميلان وذلك بعد أن قام النادي بتجديد عقد ستيفانو بيولي.


وألمح إبراهيموفيتش بالإستمرار في صفوف ميلان بعد أن نشر على حسابه على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام صورته بقميص ميلان وبجواره أسد وهي نفس الصورة التي انتشرت فور إعلان عودته إلى الروسونيري في ديسمبر الماضي.


وأشارت الصحافة الإيطالية إلى أن كلا من إبراهيموفيتش وجيانلويجي دوناروما غادرا مدينة ميلانو أمس السبت في طائرة هليكوبتر من أجل مناقشة مستقبلهما مع مينو رايولا وكيل أعمالهما.

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