80 % تراجع في نشاط وكالات السفر التونسية

قال حاتم الصالحي نائب رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة، إن نشاط وكالات السفر في تونس تراجع خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 80 بالمائة.





وقال الصالحي في تصريح لوكالة أنباء تونس أفريقيا "وات"، اليوم الاحد، إنّ سلك وكالات الاسفار في وضع "جدّ عسير" خصوصا أمام الشّلل التّام لحركة العمرة والرّحلات المنظّمة مبيّنا أنّ عدد وكالات الاسفار في تونس يبلغ 1300 وكالة وان عدد العاملين به بين قارّين وموسميين يصل الى 20000 عامل.





وأضاف الصالحي، أنّ عودة نشاط وكالات الاسفار لم يتجاوز خلال شهر يونيو 2020، نسبة 3 بالمائة خاصة بالنسبة للسياح الاجانب، مشيرا إلى أن عودة الرحلات غير المنتظمة لم يصل الى اكثر من 3 رحلات.





وقال ان الجامعة التونسية لوكالات الاسفار والسياحة قد عملت وبكل جهد، على حماية منظوريها نتيجة الازمة الناجمة عن جائحة كوفيد - 19، من خلال القيام بجملة من الاجتماعات المتتالية مع مختلف الفاعلين في القطاع للحد من الخسائر، وتم التّأكيد خلال هذه الاجتماعات على ضرورة المحافظة على مواطن الشغل وإنقاذ المؤسسات وذلك حسب الظروف المتوفرة.





واضاف ان فيروس كورونا المستجد، كشف أنّ سلك وكالات الاسفار يعاني من جملة من الاخلالات على غرار عدم وجود قانون تأمين لظاهرة "القوّة القاهرة"، داعيا في هذا الصدد الى ضرورة ضمّ كل القطاعات ذات العلاقة تحت طائلة اتحاد لخلق قوة ضاربة.





وأشار الصالحي الى انه بالامكان، في سبيل محاولة انقاذ هذا الموسم السياحي، مزيد دعم السياحة الداخلية من خلال التشجيع على الرحلات المنظمة ودفع السياحة الثقافية.





وأفاد بإمكانية التعايش مع هذا الوباء من خلال فرض البروتوكول الصحي السياحي والعمل على مزيد ابراز صورة تونس بالخارج والرفع من شان الخدمات وخلق صندوق لحماية القطاع.





يذكر ان رئيس الجامعة التونسية لوكالات الاسفار جابر بن عطوش افاد في تصريح اعلامي، يوم 11 يوليو الجاري ، أنه في حال تواصل الوضع على ما هو عليه فإنه من المتوقع أن تبلغ خسائر القطاع مليار دينار في شهر سبتمبر وأكثر من 2 مليار دينار بنهاية 2020 باعتبار أن حجم الخسائر يشمل جميع أرقام معاملات وكلاء الأسفار.





وبين بن عطوش أن وكالات الأسفار التونسية كانت قبل أزمة كورونا تبيع سنويا ما يعادل 540 مليون دينار تذاكر سفر، فقط، دون ذكر النقل السياحي وتنظيم الرحلات والملتقيات الدولية وغيرها إلا أن عودة النشاط اليوم توصف بالمحتشمة ولم ترتق إلى الحجم المطلوب.





وقد بلغت خسائر وكالات الأسفار إلى حدود 15 أبريل 2020، ما يعادل 350 مليون دينارحسب ماصرّح به جابر بن عطوش.