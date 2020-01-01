حسام أشرف: سعيد بهدفي في شباك دجلة ووالدتي توقعت تسجيلي

أعرب حسام أشرف لاعب فريق الشباب بالنادي عن سعادته البالغة بتسجيله هدف في ودية الزمالك ووادي دجلة التي أقيمت مساء اليوم بملعب بتروسبورت.

وقال حسام أشرف:" الحمدلله على هدفي اليوم في مرمى وادي دجلة ".

وتابع:" أشكر أمير مرتضى منصور والمستشار مرتضى على دعمهم الكبير للفريق وللناشئين".

وأكمل:"أشكر الفرنسي باتريس كارتيرون على مجهوده الكبيرمعنا في معسكر برج العرب".

وأضاف:"أهدى الهدف الى والدتي التي أكدت لي على احرازي هدف في مواجهة اليوم ".