حسام أشرف: سعيد بهدفي في شباك دجلة ووالدتي توقعت تسجيلي

الأحد 26/يوليه/2020 - 11:04 م
بوابة الفجر
أحمد السيد

 

أعرب حسام أشرف لاعب فريق الشباب  بالنادي عن سعادته البالغة بتسجيله هدف في ودية الزمالك ووادي دجلة التي أقيمت مساء اليوم بملعب بتروسبورت.

 

وقال حسام أشرف:" الحمدلله على هدفي اليوم في مرمى وادي دجلة ".

 

وتابع:" أشكر أمير مرتضى منصور والمستشار مرتضى على دعمهم الكبير للفريق وللناشئين".

 

وأكمل:"أشكر الفرنسي باتريس كارتيرون على مجهوده الكبيرمعنا في معسكر برج العرب".

 

وأضاف:"أهدى الهدف الى والدتي التي أكدت لي على احرازي هدف في مواجهة اليوم ".

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