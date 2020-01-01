حسام أشرف: سعيد بهدفي في شباك دجلة ووالدتي توقعت تسجيلي
الأحد 26/يوليه/2020 - 11:04 م
أحمد السيد
أعرب حسام
أشرف لاعب فريق الشباب بالنادي عن سعادته البالغة
بتسجيله هدف في ودية الزمالك ووادي دجلة التي أقيمت مساء اليوم بملعب بتروسبورت.
وقال حسام
أشرف:" الحمدلله على هدفي اليوم في مرمى وادي دجلة ".
وتابع:"
أشكر أمير مرتضى منصور والمستشار مرتضى على دعمهم الكبير للفريق وللناشئين".
وأكمل:"أشكر
الفرنسي باتريس كارتيرون على مجهوده الكبيرمعنا في معسكر برج العرب".
وأضاف:"أهدى
الهدف الى والدتي التي أكدت لي على احرازي هدف في مواجهة اليوم ".